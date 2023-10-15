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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل بطارية وأقل ميزانية.. سعر Iphone 13 في الإمارات

iphone 13
iphone 13

توفر سلسة آيفون 13 أفضل تجربة بطارية بين هواتف أبل، وبالتالى تعطيك فترة مناسبة للغاية من الاستخدام المتواصل دون الحاجة لإعادة شحن الهاتف، ومن بين أميز إصداراتها iphone 13.

وصل سعر جوال iphone 13 فى الإمارات سعة 128 جيجابايت مقابل 2504 درهم إماراتي.

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

 

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iphone 13

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي :الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

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