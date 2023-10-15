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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاكسة الفتيات.. التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات ، كما أمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد حرب مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول " ع ا ع " 22 سنه جثة هامدة اثر عدة طعنات فى انحاء الجسد ادعاء مشاجرة.

وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وتوصلت التحريات الى وجود مشاجرة بين المجنى علية و3 اخرين بسبب معاكسة الفتيات فقام المتهمين بطعنه عدة طعنات باسلحة بيضاء ما ادى الى مصرعة فى الحال .

وتمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم الاسلحة المستخدمة فى الواقعة وتحرر المحضر باللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة وانتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

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