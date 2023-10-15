عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية يلتقي رئيس مركز نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات

صدى البلد

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد السيد بولاط سارسينباييف رئيس مجلس إدارة مركز نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات على هامش مشاركته في فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر زعماء وقادة الأديان العالمية والتقليدية، والذي يعقده مركز نور سلطان نازاراباييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات بمدينة نور سلطان، وذلك لبحث محاور العمل المشتركة في هذا الجانب، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم كل أوجه التعاون التي تنمي الحوار بين الشعوب وترسخ للسلم المجتمعي وتحقق أهداف العيش المشترك بين الجميع.

 

وخلال اللقاء ناقش الجانبان مجموعة من أوجه التعاون المقرر تنفيذها بالتنسيق بين الأزهر الشريف ومركز نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك من خلال إقامة الفاعليات العلمية والحوارية المباشرة والافتراضية بين ممثلي الجهتين، فضلًا عن بحث إعداد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تخدم قضة الحوار.

 

يأتي هذا اللقاء استكمالًا لدور الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة في إحياء منظومة الحوار والتعاون المتبادل مع الجميع بما يحقق رسالة الأزهر ورؤيته في هذا الشأن.

الحوار بين الأديان أمين البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث بديل موديست

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

ترشيحاتنا

أول صور للكشف الآثري الجديد في المنيا.. شاهد

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بالمسئولية عن استشهاد الصحفي عصام عبد الله

الأسعار الجديدة لـ بيستون T770  موديل 2024

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

بعد إخلاء «أونروا» مراكزها.. غزة تكشف عن خطر كبير يهدد سكان شمال القطاع

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ