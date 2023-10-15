إزالة 13 حالة تعد ومخالفة بناء بمركز المحلة في محافظة الغربية

قال رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عمرو محمد فكري، إنه تمت إزالة 13 حالة تعد ومخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 7 قراريط وسهم واحد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف فكري، في بيان اليوم، الأحد، أن الإزالات تضمنت إزالة حالتين بالوحدة المحلية بميت الليت عبارة عن سور بالبلوك بطول 200 متر، ومبنى بلوك بمساحة 10 أسهم، وحالتين بالجابرية عبارة عن أسوار بالبلوك حول 12 سهما، وحالتين بالوحدة المحلية شبرابابل عبارة عن أساسات مبنية بالطوب والمونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و2 سهم.

وأوضح أنه تم أيضا إزالة أساس بالبلوك بقرية لابشيط بالوحدة المحلية للهياتم بمساحة 7 أسهم وأعمال حفر قواعد بقرية صفط تراب بمساحة 8 أسهم، حيث تمت إزالة سمل خرساني بمساحة 11 سهما بشبرانبات بدمرو وشدة خشبية لدور ثانٍ علوي بقرية بلقينا بمساحة 20 سهما وشدات خشبية لعمل قواعد.

وأشار إلى أنه تمت إزالة سمل خرساني بالشهيدي على مساحة 1 قيراط و12 سهما وشدة خشبية لعمل أعمدة، وسقف دور ثان علوي بالمعتمدية على مساحة قيراط و3 أسهم وبناء بالطوب بالبنوان على مساحة 2 سهم.

يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء والتحفظ على المعدات المشاركة في المخالفات ومصادرة مواد البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.