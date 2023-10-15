القبض على شخصين يتاجران في العملات الأجنبية بالجيزة

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 12:59 م 10/15/2023 12:59:07 PM

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام شخصان بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة العجوزة.

بالفحص أمكن تحديدهما وتبين أنهما (تاجر ملابس - عامل بسوبر ماركت - مقيمان بمحافظة القاهرة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبى بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.