السفير الفلسطيني: نشكر الرئيس السيسي لحرصه على بقاء قضيتنا حية

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك بمستشفى الشفاء في غزة 40 جثة طفل و امرأة بدون رؤوس، و لا يمكن التعرف عليها، و لا يمكن الوصول إلى المقابر بسبب القصف، مؤكداً أنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه القضية الفلسطينية.

السفير الفلسطيني بالقاهرة:مصر حريصة على أن تبقى القضية الفلسطينية حية

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي، أن فلسطين ترفض التهجير وترفض دفع شعبها نحو الحدود المصرية، مؤكداً أنه يقدر ما جاء على لسان الرئيس السيسي، إن مصر لديها 9 ملايين من الضيوف بسبب أنهم عاشوا ظروف في بلادهم.



وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة: "لكن الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني مختلف تماماً ، لأنه يعني شطب القضية الفلسطينية، ومصر حريصة على أن تبقى القضية الفلسطينية حية".