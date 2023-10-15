بائع متجول ينهي حياة مسن رفض مساعدته بالمال في المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص بإكتشافه وفاة (جده لوالدته) داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم ووجود إصابات به (سحجات بالرقبة وكدمة بالرأس) ، وكذا إكتشافه عدم وجود (هاتفه المحمول ، حافظة نقوده).

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (بائع متجول – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بإعتياده التوجه للمجنى عليه لمساعدته مادياً إلا أن المجنى عليه رفض فقام بخنقه وسقط به على الأرض حتى تأكد من وفاته، وقام بسرقة (هاتفه المحمول - حافظة نقوده بها مبلغ مالى) وقام بإنفاق المبلغ المالى والتخلص من الحافظة وبيع الهاتف المحمول لمحل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم "أرشد عنه لدى مالك محل الهواتف "حسن النية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.