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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة وتدمير ممنهج للمباني والبنى التحتية، وتدمير المستشفيات والمدارس والقطاع الطبي، لافتا إلى أنه تم تدمير 14 مستشفى تم تدميرها بالكامل.

 

وأضاف اللوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن النقص الحاد في المواد الطبية وانقطاع الكهرباء والنقص الحاد في المياه داخل أراضي قطاع غزة ومنع دخول المواد البترولية والغذائية ينذر بكارثة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية حذروا من مغبة الوصول إلى هذا المنزلق الخطير، نتيجة السياسات التي ترتكبها إسرائيل وجرائم المستوطنين، وعمليات القتل الممهنجة من المستوطنين، واقتحامات المسجد الأقصى، وعمليات تهويد القدس، وتوسيع المستوطنات، كل ذلك هو السبب فيما وصلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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