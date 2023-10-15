قيادي بمستقبل وطن: قافلة مساعدات التحالف الوطنى لغزة تكشف حجم الدعم المصرى

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قوافل المساعدات التى أعدها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من حصار الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مشهد المساعدات المصرية التى أعدها التحالف الوطنى، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى للموقف الرسمي المصرى الداعم للشعب الفلسطيني، يكشف حجم اهتمام الدولة المصرية قيادة وشعبا بالقضية الفلسطينية، وحرصه على توجيه كافة أشكال الدعم والتضامن والمساندة للفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية.

وقال "رزق"، إن موقف مصر الرافض لاعتداء جيش الاحتلال الصهيونى على المدنيين العزل هو نفس موقفها فى كل الاعتداءات الإسرائيلية، ودائما ما كانت مصر الداعم الأول للأشقاء بحكم ريادتها ومكانتها في المنطقة والعالم، لافتا إلى أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، يمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولى صامتا عن كل تلك الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قافلة المساعدات التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين ومساعدة الأشقاء في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة، وذلك بعد أن فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة إلى الشعب الفلسطيني، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.

وأشار "رزق"، إلى أن أهمية قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى تتمثل في أنها تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة لأنها تضم مئات السيارات المحملة بألاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية، ولابد من وجود ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر قيادة وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد على رأس أولويات القيادة المصرية، خاصة أن مصر قدمت وما زالت تقدم جهودا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

ووصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، مساء أمس السبت، والتي تضم قرابة ١٠٦ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين.

كانت قافلة التحالف قد تحركت صباح أمس السبت وتضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات.

وشهدت مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المُحملة بالمساعدات الإنسانية واستعداد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتفريغ الشاحنات بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة الداعم للقضية الفلسطينية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها المستمرة من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.