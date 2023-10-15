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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى الزناري عن الفريق الأول لكرة القدم

صدى البلد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حيقة الأنباء التي ترددت عن رحيل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق يتمسك باستمرار الزناري، ولا أساس من الصحة لما تردد حول رحيل اللاعب عن الفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على ملعب نادي الترسانة، استعدادا للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي تقدم بتظلم للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الأبيض في لقاء البنك الأهلي الأخير في الدوري.

وأكد مدير الكرة في تصريحات خاصة أن طلب الزمالك بإلغاء البطاقة الحمراء يأتي بعد إجماع خبراء التحكيم والتحليل على أن عواد لم يكن يستحق الطرد في لقاء البنك الأهلي.

وشدد على أنه ليس من الخطأ أن يقوم اتحاد الكرة بتصحيح أخطاء الحكام بعد تعرض الحارس للظلم في اللقاء السابق.

الزمالك يعلن إجراءات حضور الجمعية العمومية

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي عن إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونشرت اللجنة بيانا جاء نصه كالتالي:"

تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2002-2023، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد والمنصوص عليه بأحكام المادة "17" من قانون رقم  "71" لسنة 2017، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية".

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.

ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية.

وفي تمام الساعة السابعة مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه.

وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى شؤون النادي باختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

ويتعين على العضو الاحتفاظ ببطاقة التسجيل لحضور مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني.

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