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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشباب والرياضة بمطروح تواصل تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجودو

تدريب الشباب على
تدريب الشباب على لعبة الجودو

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة الرياضة، تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "لعبة الجودو"، والذي تقام فعالياته بمركز شباب مطروح.

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يأتي ذلك بحضور وتحت إشراف الدكتورة "نجلاء البلشي" وكيل المديرية للرياضة، والكابتن "أسامة بدير" مدرب الجودو بالمشروع وكابتن "عماد ذكي" إداري الجودو بالمشروع.

وأكد الدكتور "وليد رفاعى" مدير الشباب والرياضة بمطروح، على الاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أن تنفيذ تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي "لعبة الجودو تحت رعاية الدكتور" اشرف صبحى "وزير الشباب والرياضة، واللواء" خالد شعيب "محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور" محمد الكردى "وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضى، والدكتور " محمد حمدى" مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي.

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