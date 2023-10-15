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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: الترحيل نكبة جديدة.. وأمريكا هي رأس الأفعى

غزة
غزة

أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن فلسطين تواجه العالم الظالم وتقوده الولايات المتحدة التي تكيل بمكيالين ولديها ازدواجية معايير، لافتاً: "نواجه هذا الأمر دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، حيث إن بلدنا بها مسرى سيدنا محمد وقيامة السيد المسيح".

 

 الإرادة الفلسطينية تزداد صلابة

 

وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء، ولكن الإرادة الفلسطينية تزداد صلابة، مشددًا على أن الترحيل نكبة جديدة ولن يتم، وأمريكا هي رأس الأفعى، ولا تريد لأي عربي أن يتجاوز الحدود التي رسمتها الحركة الصهيونية.

 

وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "هناك معركة طويلة لم تبدأ بعد، فقد استدعت أمريكا حاملتي طائرات وبوارج بريطانية وكل الأسلحة الأوروبية، وأشكر الصين لأنها قالت إن إسرائيل تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين وآن الأوان كي تتوقف، وروسيا طلبت من مجلس الأمن ممرات آمنة". 

 

فلسطين حركة فتح العدوان الإسرائيلي أمريكا الصين

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