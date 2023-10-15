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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العربية اتعجنت.. إصابة 21 عاملاً في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

حادث
حادث

أصيب 21 عاملا، اليوم الأحد، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات،  في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها علي طريق الصالحية الإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال على طريق الصالحية الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 21 عاملا بإصابات متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتم نقل 14 مصاب الي مستشفي الصالحية، بينما تم نقل 7 مصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القصاصين المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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