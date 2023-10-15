نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تزرع 550 ألف فدان تقريبا من البطاطس تصل إنتاجيتها لما يقارب 7 ملايين طن، لافتا إلى أن مصر صدرت هذا العام نحو 900 ألف طن من البطاطس.

وأوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام أن أسعار البطاطس ارتفعت ارتفاعا كبيرا هذه الأيام ووصل كيلو البطاطس للمستهلك بنحو 20 جنيها ويباع طن البطاطس من الثلاجات حاليا لأسعار تصل في بعض الأنواع إلى 14 ألف جنيه، ويرجع ذلك لزيادة الكميات المصدرة من البطاطس هذا العام وتصدير أنواع كانت لا تصدر في السنوات الماضية مثل صنف الكارا مما قلل المعروض من البطاطس في الأسواق ومع ارتفاع الطلب عليها ارتفعت الأسعار.

انخفاض أسعار البطاطس قبل 60 يوما

وأشار حسين عبدالرحمن أبو صدام إلى أن انخفاض أسعار البطاطس قبل 60 يوما من الآن وبعد ظهور بشائر العروة الجديدة من البطاطس، موضحا أن البطاطس تصدر للدول الأوروبية من شهر فبراير وحتي شهر يونيو وأحيانا تصدر بعد هذا التوقيت للدول العربية والأفريقية، ونستورد نحو 160 ألف طن من تقاوي البطاطس من أوروبا والتي نزرعها في ديسمبر ويناير وتجمع في مايو ويونيو من كل عام، حيث نأخذ من إنتاجها تقاوي كسر تزرع في يوليو وسبتمبر من كل عام.

وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام أن إنتاج فدان البطاطس يتراوح ما بين 7 إلى 12 طنا حسب النوع ووقت الزراعة وجودة الأرض ومدي رعاية المحصول ومدى اعتدال المناخ، موضحا أن أنواع البطاطس تستغرق في مدة النضج ما بين 100 إلى 120 يوم حسب درجة التبكير والتأخير في النضج، وسيصل سعر كيلو البطاطس إلى 7 جنيهات في منتصف ديسمبر القادم بعد حصاد العروة الجديدة.