قلب الآية.. سوناك يطمئن إسرائيل ويهاجم المقاومة ويتوعد المتضامنين مع غزة في لندن

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، بمواصلة الدعم لإسرائيل في استعادة الأمن، معتبرا أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هي من أثارت "الرعب والهمجية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، كرر سوناك، في بيان صادر من داوننج ستريت وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء السبت، التزامه تجاه الجالية اليهودية في البلاد بأنه سيتم نشر جميع تدابير الحماية لهم.



وحذر رئيس الوزراء البريطاني أي شخص يثير "معاداة السامية المخزية"، حيث سار الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في شوارع لندن، وهم يرددون شعارات معادية لإسرائيل وتم اعتقال 15 شخصا للاشتباه في جرائم النظام العام والأضرار الجنائية.

وقال: "لا يمكن لأي كلمات أن تصف الرعب والهمجية التي أطلق العنان لها في إسرائيل قبل أسبوع.. لقد تم أخذ البنات والأبناء والأمهات والآباء والأزواج والزوجات والأجداد بأقسى وأفظع طريقة ممكنة”.

وأضاف: "أعلم أن الأيام والأسابيع المقبلة ستظل صعبة للغاية.. إلى شعب إسرائيل، أقول إن بريطانيا معك. ما حدث كان عملا من أعمال الشر الخالص وإسرائيل لها كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا لدعم إسرائيل في استعادة الأمن الذي تستحقه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مواطنين بريطانيين من بين ضحايا الاشتباكات، وأعرب عن تضامنه مع جميع الأسر التي تعاني من الألم والعذاب الشديدين.

واستطرد: "إلى مجتمعنا اليهودي في المملكة المتحدة: أعلم أنك تؤذي وتترنح من هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، لقد رأينا سلوكا مخيفا ومعاداة السامية المخزية عبر الإنترنت وفي شوارعنا مع محاولات لإثارة التوترات. أقول: ليس هنا. ليس في بريطانيا. ليس في بلدنا. ليس في هذا القرن"؛ متعهدا ببذل كل ما في وسعه لحماية الشعب اليهودي في البلاد.

وأكد سوناك: "مما لا لبس فيه.. نحن نقف مع إسرائيل، ليس فقط اليوم، وليس فقط غدا، ولكن دائما"، مضيفا "إنني أقف معكم، الجالية اليهودية البريطانية، ليس فقط اليوم، وليس فقط غدا، ولكن دائما".

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من جميع التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بجميع محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.