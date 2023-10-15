اليوم الأول لحملة طرق الأبواب.. صحة الشرقية تنتهي من حصر 24146 سيدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بصحه المواطنين وتسعى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناه والألم الذى يتعرضون له وتعمل المحافظة جاهدة علي توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وكذلك تذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى انه تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ الشرقية وخلال اليوم الأول من حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فعاليتها أمس وتستمر لمدة 3 أشهر بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، قامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات بالمحافظة بالإنتهاء من حصر 24146 سيدة من المتزوجات وفي سن الإنجاب لتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة ، وتم إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة والبالغ عددهم 512 وحده منهم ٤٨٣ عياده ثابته و 29 عيادة متنقلة ويؤدي الخدمة ٢٢٠ طبيب و٦١٨ ممرضة و٨٤٨ رائدة ريفيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن حملة طرق الأبواب التوعوية والخدمية تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب من عمر ١٥ عاماً حتى ٤٩ عام لمعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر الجاري تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لمدة أسبوع للفرق الطبية بالمحافظة وذلك بمركز تدريب صحة المرأة بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة تم خلالها تدريب ٦٤ من مسئولي تنظيم الأسرة ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الالكتروني.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع تكثيف تواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم خدمات "الكشف - وسائل تنظيم الأسرة - الفحص بالسونار - متابعة الحمل" وكذلك خدمات تنظيم الاسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية بمختلف الإدارات الصحية