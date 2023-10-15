عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم الأول لحملة طرق الأبواب.. صحة الشرقية تنتهي من حصر 24146 سيدة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بصحه المواطنين وتسعى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناه والألم الذى يتعرضون له وتعمل المحافظة جاهدة علي توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وكذلك تذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى انه تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ الشرقية وخلال اليوم الأول من حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فعاليتها أمس وتستمر لمدة 3 أشهر بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، قامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات بالمحافظة بالإنتهاء من حصر 24146 سيدة من المتزوجات وفي سن الإنجاب لتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة ، وتم إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة والبالغ عددهم 512 وحده منهم ٤٨٣ عياده ثابته و 29 عيادة متنقلة ويؤدي الخدمة ٢٢٠ طبيب و٦١٨ ممرضة و٨٤٨ رائدة ريفيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن حملة طرق الأبواب التوعوية والخدمية تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب من عمر ١٥ عاماً حتى ٤٩ عام لمعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر الجاري تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لمدة أسبوع للفرق الطبية بالمحافظة وذلك بمركز تدريب صحة المرأة بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة تم خلالها تدريب ٦٤ من مسئولي تنظيم الأسرة ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الالكتروني.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع تكثيف تواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم خدمات "الكشف - وسائل تنظيم الأسرة - الفحص بالسونار - متابعة الحمل" وكذلك خدمات تنظيم الاسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية بمختلف الإدارات الصحية

الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزيارات المنزلية الرائدات الريفيات السيدات المتزوجات القطاع الصحي المستشفيات والمراكز الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

ترشيحاتنا

وقوع خسائر.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصر تستقبل طائرة قادمة من دبي محملة بــ 11 طن مساعدات متجهة إلى غزة

الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

صحف غربية: مصر تكثف اتصالاتها مع منظمات الإغاثة لتوصيل المساعدات لغزة

مدبولي: مصر تتطلع إلى تعاون أكبر مع اكسون موبيل

CNN: مصر أكدت أن أمنها القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ