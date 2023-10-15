تدشين مبادرة الصيدلة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعالية هيئة الرعاية لإحياء اليوم العالمي للصيادلة 2023، تحت شعار "الصيادلة يعززون أنظمة الرعاية الصحية"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور عمرو مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى نواب رؤساء وممثلي هيئات الصحة المصرية المختلفة، وقادة القطاع الصحي في مصر من القطاعين الحكومي والخاص، والجامعات المصرية، والباحثون في مجال الدواء، وشركاء النجاح من شركات الأدوية والمستحضرات الحيوية.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، في كلمته ، إلى أنه منذ إنشاء هيئة الرعاية الصحية، وحرصت على تعزيز دور الصيدلي، مؤكدًا أن الصيادلة أكثر من مقدمي رعاية صحية، ومشيرًا إلى أنهم اليد المخلصة التي تقدم الدعم والإرشاد في كل لحظة خلال رحلة العلاج، ولافتًا إلى أن الصيادلة هم الجسر المتين الذي يربط بين المريض وعلاجه بخبراتهم الثمينة وتفانيهم المستمر، ومؤكدًا أنهم شكلوا واقع صحي أفضل ومستقبل آمن للمصريين.



وأعلن السبكي، عن تدشين مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى طرح الوثيقة الأولى من تفعيل المبادرة للنقاش، وذلك لنقل تجربة الصيدلة الإكلينيكية داخل هيئة الرعاية إلى كافة المنشآت الصحية الراغبة من القطاعين الحكومي والخاص والجامعات المصرية، ولافتًا إلى أنه سيجرى توقيع الاتفاقية تزامنًا مع إطلاق الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في 26 من شهر نوفمبر المقبل.

وأشار، إلى أنه أنجزنا في الدولة المصرية عدة محطات لضمان خدمات رعاية صيدلانية آمنة للمواطن المصري، أهمها "تفعيل الصيدلة الإكلينيكية" و"الرعاية الصيدلية الخضراء" و"تعزيز الثقافة الدوائية" و"ميكنة الخدمات الصيدلية" و"وحدات لليقظة الدوائية والتقييم والملائمة الدوائية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية"، وذلك فضلًا عن تطبيق برنامج الاستخدام الآمن لمضادات الميكروبات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مستهدفين أن نصبح مراكز تميز Centres of Excellence لاستراتيجيات مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الدواء المصرية، بقيادة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، استطاعت أن تعيد صياغة مشهد القطاع الدوائي في مصر تنظيمًا وتصنيعًا وتداولًا، ومؤكدًا إنجازاتها العملاقة في فترة قصيرة بشهادة المؤسسات الدولية، وأبرزها منظمة الصحة العالمية، وهو ما يمثل فخر واعتزاز لكل مصري.

وثمَّن السبكي، التعاون المثمر والدائم لمنظمة الصحة العالمية مع القطاعات الصحية المختلفة في مصر لتطوير الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الإصلاح الصحي في المنطقة، كما توجه بالشكر إلى السفير الياباني لدى القاهرة على كل جهود المؤسسات اليابانية المانحة والداعمة لعملية الإصلاح الصحي في مصر، وأبرزها وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".



ورحب الدكتور أحمد السبكي، برئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للمشاركة في إحياء اليوم العالمي للصيادلة، مؤكدًا دور التشريعات التي عكف عليها البرلمان المصري بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون مع الحكومة، والتي كانت بمثابة العمود الفقري للنظام الصحي المصري الجديد، والطريق الممهد لنظام صحي قوي في الجمهورية الجديدة.



وثمَّن السبكي، دور كل شركاء النجاح لهيئة الرعاية من وزارة الصحة والسكان وهيئات الدواء المصرية والشراء الموحد والتأمين الصحي الشامل والاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية وكل شركاء النجاح من القطاع الخاص وشركات الأدوية، مؤكدًا أن فلسفة النظام الصحي المصري الجديد هو التعاون والتضافر بين كافة الشركاء في المنظومة الصحية، والعمل يدًا بيد بشكل مؤسسي وعلمي لتحقيق المستهدفات والتنمية الصحية المستدامة لمصر 2030.



ومن جانبه، قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، "يسعدني أن أكون بينكم اليوم بفعالية إحياء اليوم العالمي للصيادلة، والذي يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يقوم به الصيادلة في تحسين الصحة والرعاية الصحية "، مشيرا إلى أن الصيادلة يلعبون دورًا حيويًا في توفير الرعاية الدوائية وضمان سلامة الأدوية للمرضى، نحن نقدر جهودهم الجبارة بدءًا من المراجعة الدوائية الإكلينيكية مع الطبيب المعالج، وانتهاءًا بالتوعية الصيدلانية واليقظة الدوائية، والتقييم الدوائي، والبحث العلمي، لضمان تقديم الرعاية الصحية بمفهوم شامل ومتطور ومتكامل مع كافة عناصر الفريق الصحي، والحقيقة أن الصيادلة يمثلون واجهة الإتصال بين المرضى والعلاجات الفعّالة، ويقدمون خبرتهم وإرشادهم في كل مرحلة من مراحل العلاج وصولًا لنتائج صحية أفضل.

وتابع: نحن نلتزم بتطوير وتعزيز مهنة الصيدلة في مصر، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تطورهم المستمر وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين، حيث "أصبحنا على أرض صلبة في رحلة تطوير الرعاية الصحية والصيدلانية في مصر.



وبدورها، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، " نتواجد اليوم بفعالية إحياء اليوم العالمي للصيادلة، ونود أن نعبر عن تقديرنا العميق للصيادلة الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين الصحة والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، يعمل الصيادلة على توفير الرعاية الدوائية والاستشارات الصحية المهمة للمرضى، ويساهمون في ضمان سلامة الأدوية وجودتها، وجهودهم الإنسانية والمهنية تسهم في تحسين نتائج العلاج والوقاية من الأمراض، نحن ندعم ونشجع الصيادلة في مصر وفي جميع أنحاء العالم، ونؤكد على أهمية دورهم الحيوي في تعزيز الصحة والرفاهية، ونُثمِّن الجهود الوطنية المتكاملة لهيئات الصحة في مصر لضمان تقديم خدمات ورعاية صيدلانية آمنة وفعالة للمصريين وتعزيز الأمن الصحي في المنطقة.



ومن جهته، أكد السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، أن الصيدلة تعد مجالًا حيويًا في الرعاية الصحية، وتسهم بشكل كبير في تحسين صحة السكان وجودة حياتهم، نحن نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الصيادلة في مصر، وبخاصة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وحول العالم، ونقدر دورهم الحاسم في توفير الأدوية الفعالة والآمنة للمرضى، وتعزز اليابان التعاون الثنائي مع مصر في مجال الصحة، ونسعى جاهدين لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون في تطوير الصيدلة وتعزيز الرعاية الصحية لتحقيق صحة أفضل ورفاهية للمواطنين في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الصيادلة يمثلون ركيزة أساسية في النظام الصحي، حيث يقدمون الرعاية الدوائية والمشورة الصحية المهمة للمرضى، مشيرا إلى دورهم الحيوي في تحسين الوصول إلى الأدوية وتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة للمرضى لا يمكن التشكيك فيه، نحن نقدر التزامهم بالمهنية والأخلاق الصيدلانية في تقديم خدماتهم، ونحث على تعزيز التعاون والشراكة بين الصيادلة وبين مختلف الفئات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة، ونحن ندعم جهودهم ونعمل معًا من أجل تحسين صحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة.



وشملت الفعالية اليوم، تكريم الصيادلة الأكثر تميزًا من المؤسسات والقطاعات الصحية المصرية المختلفة في احتفالية يوم الصيادلة 2023، ممثلين في الدكتورة رضوى منير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، بالنيابة عن صيادلة هيئة الدواء المصرية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، بالنيابة عن صيادلة الهيئة، والدكتورة نرمين سمير، رئيس الإدارة المركزية للشراء الموحد، بالنيابة عن صيادلة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بالنيابة عن صيادلة الإدارة المركزية للشئون الصيدلة، والدكتورة رانيا حسني، مدير عام إدارة الاعتماد والتسجيل، بالنيابة عن صيادلة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة أمنية علي، رئيس الإدارة المركزية في الصيدلة في التأمين الصحي، بالنيابة عن صيادلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى تكريم أ.د. رامي كرم عزيز مدير برنامج أبحاث الميكروبيولوجيا والمناعة بمستشفى سرطان الأطفال 57357 "شخصية صيدلي العام".



وشملت الفعالية، الكلمات الافتتاحية لإحياء اليوم العالمي للصيادلة، وفيلم تسجيلي عن هيئة الرعاية الصحية ودورها في تعزيز مأمونية الدواء وسلامة المرضى بالتنسيق مع الهيئات الأخرى وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الجوائز التقديرية لتكريم الصيادلة الأكثر تميزًا، واستعراض رؤية الإتحاد الدولي للصيادلة لمهنة الصيدلة في عام 2023 وما بعده، وإبراز إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال الصيدلة وإدارة الدواء، ومجموعة من الجلسات النقاشية التي تدور حول دور الصيادلة في تطوير ودعم نظم الرعاية الصحية وفقًا لرؤية مصر 2030، والصيادلة والتطورات الصحية في مصر نحو رعاية صحية أفضل، وإرشادات الكلية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية لكفاءات الصيدلي الإكلينيكي في إطار تطوير ممارسات الصيدلة الإكلينيكية، وإطلاق مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية من خلال نقل تجربة الصيدلة الإكلينيكية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية لكافة المنشآت الصحية الراغبة من القطاعين الحكومي والخاص والجامعات المصرية.

