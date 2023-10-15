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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البنك الزراعي المصري يدعم الاسر البدوية في والوديان الجبلية بجنوب سيناء

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

اعلن البنك الزراعي المصري دعمه للاسر البدوية داخل الوديان والتجمعات البدوية بجنوب سيناء بتوزيع مواد غذائية و مدهم مستلزمات طبيه وتيسير حالات الزواج جاء ذلك خلال اجتماع   اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بالمقر الرئيسى لإدارة البنك بالقاهرة .

ويأتى اللقاء فى إطار تأكيد التعاون المتبادل والتنسيق المستمر بين محافظة جنوب سيناء مع البنك الزراعي المصري، وكذا لتأكيد الدور الوطنى للبنك فى لعب دور حيوي فى المرحلة الراهنة لتأصيل دور البنك فى المشاركة والمسئولية المجتمعيه، وخاصة لدعم مواطنى وأبناء المحافظات الحدودية وعلى الوجه الأكثر تحديدا الدعم لأبناء وبدو جنوب سيناء باعتبار ان سيناء هى أحد أهم ركائز ودعائم الأمن القومى المصرى عبر التاريخ .

وقد أسفر اللقاء عن العديد عن العديد من المبادرات الايجابيه من قبل البنك
قيام البنك الزراعي المصري بتقديم دعم للقطاع الطبى والصحى بمحافظة جنوب سيناء بتوفير مستلزمات طبيه وصحيه فى حدود ٢٥٠ ألف جنيه

علاوة علب تقديم نحو  ٥٠٠٠ كوبون قيمة كل كوبون ٢٠٠ جنيه لمساندة ٥٠٠٠ أسره من الأسر بجنوب سيناء مع التركيز على دعم الأسر البدوية وخاصة قاطني الوديان والتجمعات البدوية النائية فى وديان جنوب سيناء دعما لهم فى شراء بعض السلع والمستلزمات والمواد الغذائية اللازمة لأسرهم ..
ومساهمة  البنك فى تجهيز وتيسير مئات حالات الزواج لأبناء وشباب جنوب سيناء من خلال توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لهم لبدء تجهيز حياتهم الزوجيه ولتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم ودعما لفئة الشباب بالمحافظة.
 

البنك الزراعي المصري

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جنوب سيناء البنك الزراعي المصري اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

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