أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، تطورات موقف إمام عاشور، من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. الفحوصات الطبية الأخيرة أثبتت سلامة إمام عاشور لكن قرار مشاركته في مباراة سيمبا بيد كولر"

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

جدير بالذكر أن إمام عاشور، تعرض للإصابة في المباراة الماضية ببطولة الدوري المصري أمام الإسماعيلي، بكدمة في كاحل القدم، ويخوض حاليا فترة تأهيل.

