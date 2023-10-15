مفاجأة| ماهر همام: عمر كمال عبدالواحد يقترب من الانضمام لـ الأهلي

أكد ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق أن عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر، يقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر يقترب بقوه من الانضمام للنادي الأهلي في يناير المقبل"

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني، في الساعة السادسة مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، في المباراة التي ستقام على ملعب دار السلام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

