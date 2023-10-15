طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية في حلوان.. نوفمبر المقبل

يستعد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة أحد الأذرع التنفيذية للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية بنظام التخصيص خلال شهر نوفمبر المقبل في المجتمع السكنى بحلوان بإجمالي تكلفة تصل إلى 24.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعاته السكنية والخدمية خلال عام ٢٠٢٣.

وحدات سكنيه كامله المرافق

ومن المقرر أن تكون الوحدات السكنية المقرر طرحها كاملة المرافق وبإجمالي 52 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 68م2 إلى 97م2، مبيناً أنها ستكون بأسعار تنافسية تناسب شريحة محدودي الدخل.



انظمه سداد الوحدات السكنية

سيكون نظام سداد الوحدات كالتالي: يتم سداد 10% من ثمن الوحدة كجدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية، ثم يقوم العميل بسداد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص تسدد مع دفعة الحجز أو خلال خمسة أيام عمل من الحجز ، كما سيتم سداد 25% من ثمن الوحدة كدفعة تسلم.

ويمكن للمواطن تقسيط نسبة ال50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة) وفقاً لرغبة العميل بفائدة 7% سنوياً، على أن يتم خصم 3% من سعر الوحدة في حالة السداد الفوري لإجمالي قيمة الوحدة.

مستوى تشطيب الوحدات سيكون "نصف تشطيب".