حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية عن الأحداث الجارية في فلسطين وتطورات الوضع هناك حيث أعلن صباح اليوم السبت، عن مصرع أحد قياديي المقاومة، واعتقال 230 ناشطا تابعا للمقاومة في الضفة الغربية، من اندلاع الصراع.

وتستمر قوات الاحتلال في اقتحام المدن والمخيمات، حيث اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور وشنت مداهمات بعدة أحياء.

واعتقلت الأسير المحرر محمد سمارة والشاب عدنان العقاد والشاب أشرف حج محمد من منازلهم بمدينة نابلس، والشاب محمود رزق الله من منزله ببلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

https://www.youtube.com/watch?v=2NtZDagOObo

وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 256 شخصا وإصابة 1788 آخرين، خلال 24 ساعة، كما أمرت بإخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة بعد استهدافه من قبل الاحتلال بالفوسفور الأبيض.

