بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن موقف الصين من الاعتداءات الصهيونية والذي جاء مشابها لموقف روسيا، حيث جاء في صحيفة الجارديان البريطانية أن وزير الخارجية الصيني وانج يي ، أكد أن "فلسطين الآن في وضع حرج"، وأن الصراع المستمر "تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين".



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، أكد كبير الدبلوماسيين الصينيين أن بكين تقف إلى جانب "الإنصاف والعدالة" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحذر وانج، من أن الوضع الإنساني للفلسطينيين "يتدهور بسرعة"، وقال إن الصين "تدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي".

https://www.youtube.com/watch?v=LymC_cHEeP8



كما سرد أربع أولويات تعتبرها الصين "ملحة نظرا لخطورة الوضع الحالي"، وأولها أن هناك ضرورة "لوقف القتال في أسرع وقت ممكن" لتجنب المزيد من تدهور الوضع.

ثانيا من أجل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومنع وقوع كارثة خطيرة من خلال فتح "ممر إنقاذ إنساني ومساعدة في أسرع وقت ممكن".