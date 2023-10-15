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مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن منع مصر لمرور الرعايا الاجانب من المعبر الا بعد مرور المساعدات حيث ضت  السلطات المصرية  السماح لرعايا الولايات المتحدة المرور من معبر رفح البري وقال شهود عيان ان الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات امام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية حتى غادروا من حيث أتوا .

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/651996207081947


من جانبها  قالت مصادر مصرية مطلعة إن السلطات المصرية رفضت ان يكون المعبر مخصصا لعبور الاجانب فقط وان الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.
و في إطار  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح  اليوم القوافل  الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة ١٠٦  قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

https://www.youtube.com/watch?v=sPLhEhiQUvo

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