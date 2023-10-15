بالارقام .. أسطول مساعدات مصرية لفلسطين.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان

انطلقت منذ ساعات القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، لدعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين.

وتحركت 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

وتشمل القاطرات 1000 طن مواد غذائية ولحوم ، و40 الف بطانية ، و300 الف علبة ادوية ومستلزمات طبية واكثر من 50 الف قطعة ملابس واطقم طبية من كل التخصصات