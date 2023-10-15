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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقميص فلسطين.. شيكابالا يواصل دعم غزة

شيكابالا
شيكابالا

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك تقديم الدعم و المساندة للفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة.

و نشر شيكابالا صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "x تويتر سابقا" و هو يرتدي قميص منتخب فلسطين .

كانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

 

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