اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة الاستاذ الدكتور عمرو الليثي بشدة استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء تأدية عملهم في التغطية الاخبارية للأحداث.

وأضاف اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي، أن هذه الانتهاكات تصاعدت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في تعرض بعض الصحفيين للقتل او الإصابة المباشرة بالإضافة الى العديد من الاعتداءات الجسدية والنفسية وقصف وتدمير المكاتب الصحفية من قبل قوات الاحتلال.

ويعتبر الاتحاد أن استمرار هذه الانتهاكات يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في المقام الأول ، وحرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي وانتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تنص على أن ( الصحفيين مدنيون ويحق لهم الحماية في جميع حالات النزاع المسلح).

كما تؤكد خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ( ينبغي التعامل مع معدات ومباني المؤسسات الإعلامية على أنها أهداف مدنية ولا ينبغي أن تتعرض للهجوم) وتهدف مثل تلك الإنتهاكات الى ترهيب الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويجدد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان سلامة الصحفيين وحماية حقهم في العمل بحرية دون خوف او تهديد