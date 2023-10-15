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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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قنصل فلسطين بالإسكندرية يعرض لوفد «الإصلاح والتنمية» اعتداءات الاحتلال في غزة

صدى البلد

استقبل السفير رأفت بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، ضمن وفد من أحزاب “الاتحاد، والجيل، ومصر القومي”؛ لإعلان التضامن والتأييد مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للعدوان الغاشم الذي يشن من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وللتعبير عن تضامن الموقف المصري الشعبي إلى جانب الموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية.

وأطلع السفير بدران، الوفد، على اعتداءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها، واستمرارها في تدمير وقتل البشر، إلى جانب شنها حملة قطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل، في أبشع أشكال العقوبات.

وطالب بضرورة تكاتف المجتمع الدولي؛ بالـتدخـل الـفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وثمن السفير بدران، الموقف المصري الرسمي والشعبي، مؤكدا أنه أثبت- كالعادة- أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي، وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وضم الوفد سعد الجمل أمين عام حزب الاتحاد الأمين العام المساعد بالحزب بالمركزية ورئيس قطاع الدلتا، عمر عوض أمين عام حزب الجيل، عاطف فوزي أمين عام حزب مصر القومي، الدكتورة رانيا صقر أمين المهنيين بحزب الاتحاد وعضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتورة شيماء عبد الرسول أمين التخطيط الاستراتيجي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الاتحاد، أشرف زهران أمين تنظيم حزب الاتحاد ومدير مركز رشيد القومي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

أبناء الشعب الفلسطيني اعتداءات اسرائيل الدكتورة رانيا صقر التخطيط الإستراتيجي الإصلاح والنهضة القضية الفلسطينية

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