عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لنصرة غزة..الاف المغربين ينطلقون في مظاهرة ضد اسرائيل بالعاصمة الرباط

مظاهرة بالمغرب
مظاهرة بالمغرب

انطلق الآلاف من الشعب المغربى، اليوم الأحد، في الرباط، من خلال مظاهرة حاشدة؛ دعما للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدو الإسرائيلى، فى قطاع غزة. 

خرجت المسيرة من “باب الحد” إلى أمام قبة البرلمان، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين العزل.

وأحرق المشاركون في المظاهرة علَم العدو المحتل الإسرائيلي، وداعمتهم الولايات المتحدة ووطاوه بالأقدام ، وفقا لموقع هسبريس المغربي

وردد المشاركون من قيادات يسارية وإسلامية وحقوقيين شعارات مثل "دمي فلسطيني" فضلا السفير الفلسطيني بالمملكة المغربية..

وحملت صيحات المشاركين عبارات الدعم للفصائل الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأخرى منددة بالجيش الإسرائيلي والدعم الأمريكي.

وسعت المصالح الأمنية إلى منع مرور السيارات في شارع محمد الخامس قصد تأمين المسيرة التي يقدر عددها بالآلاف.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح  اليوم القوافل  الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة ١٠٦  قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

موضوعات متعلقة

مدير مستشفى غزة: المكان سيتحول لمقبرة جماعية حال نفاد وقود المولدات

وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

جيش الاحتلال: إسرائيل تشهد 'تدفقًا قويًا' للنازحين من شمال غزة

إعلام أمريكي: إسرائيل تؤجل خطط الاجتياح البري لقطاع غزة

إسرائيل تروج أنباء بتصفية قائد قوة النخبة التابعة لحماس في غارة جوية

مصر تستقبل طائرة قادمة من دبي محملة بــ 11 طن مساعدات متجهة إلى غزة

الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

CNN: مصر أكدت أن أمنها القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته

ترشيحاتنا

ردا على استهداف المدنيين بغزة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ

الورم تحت الإبط.. سرطان متخفي اعرف علاماته

وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية

بعد المغادرة .. 80 مليون شيكل لسكان مستوطنات شمال غزة

صافرات الإنذار تدوي.. سقوط صواريخ على عسقلان أطلقت من قطاع غزة

حصيلة كبيرة من الجرحي.. حزب الله يقصف إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ