عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني بإعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور من الضرائب

مجلس النواب
مجلس النواب

اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلي،  إعفاء أصحاب الحد الأدنى من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي  المستويين الدولي والداخلي.

وقالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، :" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال  6 أشهر،  المرة الأولي ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 3750 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".

وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من ١ جنيه إلي 33 ألف جنيها وهذا أبسط شيء نستطيع أن نقدمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور".

وتابعت نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".

إعفاء أصحاب الحد الأدني من الضرائب الضرائب قانون الضريبة أحكام قانون الضريبة الدخل أميرة العادلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع مدى مصر.. وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

تأكيد الشخصية.. تعليق قوي من فيتوريا بشأن مواجهة الجزائر

رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع العاهل الاردني أزمة التصعيد في غزة

رغم الوعد الإسرائيلي .. استمرار قطع المياه عن قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سندخل قريبا إلى قطاع غزة.. وسنهاجم في كل مكان

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فوائد خارقة للكرنب الأحمر|تعرف عليها

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر.. صور

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ