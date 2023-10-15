تقدم في المناسبات مع القهوة.. طريقة عمل جينواز الموكا

تعد جينواز بنكهة الموكا وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة فهي عبارة عن كيك او الجاتوه مع كريمة الموكا شهية ولذيذة تقدم في جميع المناسبات مع القهوة أوالموكا .



طريقة عمل جينواز بنكهة الموكا

المقادير:

‏- 120 جرام دقيق

‏- 120 جرام سكر

‏- 4 بيض

‏- 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- ¼ معلقة صغيرة ملح

مقادير كريمة الموكا

‏- 230 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

‏- 130 جرام سكر

‏- 3 بياض بيض

‏- 3 معلقة كبيرة قهوة سائلة

‏- 1 معلقة صغيرة كاكاو خام

‏- ½ معلقة صغيرة فانيليا

‏- ¼ معلقة صغيرة ملح

‏- ½ كوب فول سوداني مقطع (للتزيين)

‏- ½ كوب توفي الكراميل (للتزيين)

‏- ¼ كوب سيرب (للتشريب)

طريقة التحضير:

فى وعاء نفصل بياض البيض عن الصفار ثم باستخدام المضرب الكهربائي.

نخلط بياض البيض مع السكر والفانيليا لمدة 3 دقائق.

عندما يذوب السكر ونحصل على خليط كريمي متجانس نضيف صفار البيض ونخلط لمدة دقيقة.

نضيف البيكنج باودر والملح والدقيق بالتدريج مع الخلط باليد.

نسكب الخليط الناتج في صينية مغلفة بورق الزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.

تنضج وتأخذ اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً.

في وعاء على حمام مائي نضع بياض البيض والسكر والملح مع الخلط حتى يذوب السكر.

نستخدم المضرب الكهربائي في الخلط لمدة 6 دقائق حتى نحصل على الكريمة ونتركها تبرد تماماً.

نضيف الزبدة والقهوة والكاكاو مع الخلط بالمضرب الكهربائي حتى تتداخل معاً.

نضع الكريمة الناتجة في الثلاجة حتى تثقل وتتماسك.

نقوم بتقطيع الجينواز إلى دوائر باستخدام قالب دائري ثم نشرب الكيك بالسيروب.

نضيف طبقة من الكريمة ثم نضع طبقة من الجينواز وفوقها الكريمة.

نفتت بقايا الجينواز ونغلف به الجوانب مع الفول السوداني ونملأ الوسط التوفي الكراميل.

بذلك تصبح جاهزة نسكب في طبق التقديم.