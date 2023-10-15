الثلاثاء.. اتحاد النقابات الفنية ينظم وقفة لدعم فلسطين

دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم - الجيزة.



اصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني .

وجاء البيان على النحو التالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية

العدوان الآثم ضد شعب فلسطين

وندعو الى وقفة تضامنية

ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة

يوم الثلاثاء 17/10/2023

الساعه الثامنة مساء

بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة

أشرف زكي:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إنجازات الرئيس السيسي العظيمة تجعل الفنانين يطالبونه بالترشح لولاية جديدة.

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، "أن أهم ما يشغل الفنانين والمجتمع المصرى، هو الأمن والاستقرار وهو الذي تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أحلام الفنانين

وأكد نقيب المهن التمثيلية، إن أحلام الفنانين تحققت فى عهد الرئيس السيسى، بالانتاج الفنى والدرامى الضخم إضافة إلى مجهودات الشركة المتحدة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن جهود التنمية التى تشهدها كافة ربوع الدولة المصرية تؤكد أنها على الطريق الصحيح وتتجه نحو المكانة التي تستحقها.