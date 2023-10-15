جريمة في حق الانسانية| إدانة برلمانية لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة ..نائب : صمت فادح للمجتمع الدولى ومن يتشدق بحقوق الانسان

رئيس دفاع البرلمان: ما يحدث للشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية

برلماني: جرائم الاحتلال الصهيوني مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: جرائم الكيان الصهيوني في غزة جرائم حرب

برلماني يطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق لتوثيق مأساة الفلسطينيين

جريمة في حق الانسانية .. هكذا وصف نواب البرلمان الأحداث الحالية التي تجري في غزة، وما يعانيه الشعب الفلسطين من جرائم الاحتلال الاسرائيلي لا سيما تجاه الأطفال والنساء، مع غياب دور المجتمع الدولى في وقف هذه الانتهاكات.

جريمة في حق الإنسانية

في البداية، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان : الجرائم الإنسانية تتم في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات.

واستنكر رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إرسال أمريكا حاملة طائرات لإسرائيل، قائلا: هل إسرائيل في حاجة لهذا النوع؟.

وأكد أن حجم القنابل التي ألقيت الفلسطينيين خلال هذه الأيام والتي تقدر بنحو 4 آلاف طن، تعادل ما ألقي على أفغانستان في عام كامل، واصفا ما حدث بأنه جريمة في حق البشرية والإنسانية.

ووصف ما تقوم به مصر بالجهود العظيمة في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر قدمت تضحيات في الوقت السابق تقدر بأكثر من 120 ألف شهيد و200 ألف مصاب.

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، قائلا: القيادة السياسية الحكيمة أكدت أنه يتعارض مع الأمن القومي المصري.

وقال: الأمن المصري مسئولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري، متابعا: إذا كانت إسرائيل تريد السلام يجب أن تكون اتفاقيات حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لحل القضية بتهجير الشعب الفلسطيني، قائلا: الأمن القومي المصري خط أحمر.

وتابع عضو مجلس النواب: "من يفكر في أي شيء تجاه مصر، عليه أن يتذكر ما حدث في أكتوبر 1973، وما قام به جيش مصر العظيم".

من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ، ترتقي إلي جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، مؤكداً استمرار الانتهاك الإسرائيلي لكافة قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف من خلال قصف وحشي للمدنيين ودون تفرقة بين مدرسة أو سيارات الإسعاف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استهلت أعمالها بإلقاء رئيس المجلس بيانا هاما حول الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

ازدواجية معايير المجتمع الدولى

وانتقد "عبد العزيز" الصمت الفادح علي حد وصفه والكاشف للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير لمن يتشدق بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يصم فيه الأذن وتغض الأعيان عن الانتهاكات ودماء النساء والأطفال.

ووجه النائب محمد عبد العزيز، التحية للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. كما وجه البرلماني التحية للموقف المصري الوطني العربي المنحاز لقضايا الأمة وفلسطين، مشيراً إلي أن مصر كما أنها لا تفرط في أمنها القومي فأنها أيضا أول من يقف في صف القضية الفلسطينية، وهي في قلب كل مصر قيادة وشعبا.

وأكد "عبد العزيز" أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، معربا عن رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً: التهجير القسري أيضا جريمة حرب دولية، ونحن نقف مع الشعب الفلسطيني وسنذهب إلي النصر المبين".

فيما، ثمن النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلي معبر رفح، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلي الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والذي يتعرض لأعمال إجرامية على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

واستنكر "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، دعوات التهجير المغرضة والخبيثة التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية، مؤكدًا أن ذلك يخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

مطالب بتوحيد الجهود

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بتوحيد الجهود على كافة الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن الأشقاء في فلسطين، وستظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها وأولوياتها".

في سياق متصل، قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا، هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

تشكيل لجنة تقصى حقائق

ووجه أبو العلا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عددا من الرسائل الإنسانية، لرفع الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى، متابعا، أن هناك أجيالا فى الشعب الفلسطينى ولدت لم تر سوى التعذيب والظلم والاحتلال.

وانتقد أبو العلا، الموقف الدولى، قائلا،: عالم عنصرى ينتفض للم.ثليين ولا ينتفض للأطفال الفلسطينيين.

وتابع أبو العلا،: أين منظمات حقوق الإنسان، وأين البيانات ولجان تقصى الحقائق، مطالبا، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، إلى غزة لرصد وتوثيق المأساة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى ، موجها رسالة للاحتلال، قائلا:" كفانا استفزازا للعرب ، للصبر حدود".

كما وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رسالة للرئيس السيسى، نثق فى حكمتك ونعرف أن الموقف صعب فى ظل ما يتردد عن صفقة القرن، فالموقف خطير و نثق فى قدرتك، وتأكد إذا دعوتنا لنحمل السلاح فستجد الملايين.