نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن العرب وحرب أكتوبر.. غدا

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين غدا الاثنين ندوة تحت عنوان "العرب وحرب أكتوبر".

وصرح حسين الزناتى وكيل النقابة بان الندوة تأتي في اطار الفعاليات التي تقوم بها لجنة الشئون العربية بالنقابة فى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ومرور ٥٠ عاما عليها.

وأوضح أنه سيشارك في مناقشات الندوة اللواء طيار سمير عزيز واللواء مجدى شحاتة والخبير الاستراتيجي د. عبد العليم محمد.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعي الذي سيقام في السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبني النقابة.