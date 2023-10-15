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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه يتقدم باستشكال على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

صدى البلد

قرر حسام المندوه المرشح لانتخابات نادي الزمالك، التقدم باستشكال على الحكم الصادر باستبعاده من الترشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من حسام المندوه، أنه سيتم النظر في الاستشكال خلال الساعات المقبلة، عقب تقدمه بالطلب.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت باستبعاد حسام المندوه المرشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة على مقعد أمين الصندوق من الانتخابات، ورفضت الدعوى المقامة من فاروق جعفر، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي طالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ورُفضت جميع الطعون الانتخابية الخاصة بنادي الزمالك، باستثناء طعن حسام المندوه، الذي تم استبعاده من سباق الانتخابات.

وكانت الطعون المرفوضة، تتعلق بكل من “حسين لبيب، هاني العتال، هاني شكري، مصطفى سيد عبد الخالق، أحمد سليمان”.

وكان جمال عبد الكريم، عضو بالجمعية العمومية بالزمالك، أقام دعوى، طالب فيها باستبعاد 6 من المرشحين للانتخابات، وهم “أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومحمد الماوي ومصطفى عبد الخالق وهاني مجدي حجاج”.

وحملت الدعوى الرقم 87/1736، واختصمت وزير الشباب والرياضة، وآخرين.

في حين تقدم ماجد فاروق الحنبلي، بطعن؛ لاستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من الترشح للانتخابات على مقعد الرئاسة.

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