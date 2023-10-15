بعد صدق توقعاته.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلازل في الشرق الأوسط وتركيا بعد وقوع زلزال عنيف في أفغانستان.

وهوجربيتس، الذي يعد من بين أكثر الأسماء لفتا للانتباه في الفترة الماضية بتنبؤاته بالزلازل، يشارك بشكل متكرر توقعاته على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال هوجربيتس على الصفحة الرسمية لهيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي ”SSGEOS”، وهي منظمة أسسها للتنبؤ بالزلازل: “من الممكن حدوث هزات ارتدادية أقوى في أفغانستان أو بالقرب منها. يجب أن تكون تركيا والشرق الأوسط وربما رومانيا أكثر قلقا”.

تحذير طارئ

وصرح العالم الهولندي، في منشوره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بالإضافة إلى تركيا ، فإن الشرق الأوسط ورومانيا هما أيضا مناطق تتطلب مزيدا من الاهتمام.

وقال هوجربيتس عن تركيا: “هذا التقلب الذي يشير إلى تركيا ليس مقنعا كما كان في فبراير. لذا فإن هذا أقرب إلى تحذير طارئ. وآمل ألا يحدث الكثير”.

وضربت زلازل عنيفة أفغانستان، ومن المثير للاهتمام أن هوجربيتس، توقع هذه الزلازل.

على الرغم من شكوك المجتمع العلمي حول إمكانية التنبؤ بالزلازل، فقد قدم هوجربيتس توقعات موثوقة في الماضي.