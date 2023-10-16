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رئيس التحرير
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ديني

هل تقبل قراءة القرآن وأنا نائم على السرير؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم قراءة القرآن أثناء النوم على الفراش .. سؤال ورد الى دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال" هل يجوز للإنسان قراءة القرآن وهو مستلقي على الفراش" انه امر جائز شرعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم  كان يذكر الله في كل حالاته إلا إذا كان على جنابه.

وأضاف أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويذكر الله في جميع أحواله سواء كان قائما او قاعدا أو نائما وذلك لقوله تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ » منوه الى انه يستحب قراءة القرأن والشخص على وضوء .

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هل يجوز القراءة من المصحف والشخص مستلق على الفراش؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال فتوى مسجله له.

واجأب عاشور قائلًا: أنه يجوز القراءة فى المصحف لشخص مستلق في فراش النوم، لقول الله تعالى فى الآية 191 من سورة آل عمران: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ}.

وأوضح أن للقرآن الكريم أدابا عند تلاوته ومن هذه الآداب العلم أنك تناجي المولى عز وجل بقراءتك آيات الذكر الحكيم هذا ما يستوجب أن يكون القارئ متوضئا جالسا ومستقبل القبلة خاشعًا متبتلا لله عز وجل.

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا جالس على السرير؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من قراءة القرآن وأنت جالس على السرير.

وأضاف أمين الفتوى أن قراءة القرآن لها آدب وهي حالة مثلى لو حققها الإنسان يكون قد وصل إلى أعلى الدرجات.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن من آداب قراءة القرآن استقبال القبلة وستر العورة، وأن يكون المكان طاهرا.

وأشار إلى أنه إذا تعذر تحقيق جزء من هذه الآداب فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جالس على السرير أو وهو نائم أو يستر العورة او لا يسترها، كل هذا لا حرج فيه وسيأخذ ثوابا على ذلك إن شاء الله. 

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