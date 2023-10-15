عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تستقبل وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين |صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسيعبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي بداية اللقاء رحب فوزي بالوفد، وثمن الجهود التي بذلتها النقابة على مدار السنوات الماضية مما يعكس قوتها وتأثيرها في محافظات الجمهورية، وأيضًا حرصهم على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد فوزي خلال اللقاء أن الدولة واجهت تحديات ومخاطر استطاعت أن تحولها إلى فرص ومزايا ساهمت في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في قطاعات كثيرة وليس في القطاع البيطري فقط، مشيدًا بدور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن القيادة السياسية على علم بالتحديات التي تواجه القطاع البيطري.

من جانبه، أكد وفد النقابة أنهم أصدروا بيانًا لتأييد ترشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030، مثمنين دور سيادته في الحفاظ على الأمن والاستقرار، فضلاً عن الاهتمام بمشروعات الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية، وعمل المبادرات المختلفة لدعم الفلاحين، مشيدين بمبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وفي السياق ذاته، أشار وفد النقابة إلى أنهم بصدد عمل ندوات ودورات تثقيفية سياسية لتوعية الأطباء البيطريين بأهمية ممارسة حقهم الدستوري، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

ترشيحاتنا

ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

الخارجية: مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لقطاع غزة 

سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

خطر جدا .. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ