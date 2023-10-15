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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد كلية الاقتصاد ببني سويف: العدوان الإسرائيلي تسبب في ارتفاع أسعار البترول

غزة
غزة

قالت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين العزل في غزة له تأثيرات اقتصادية سلبية كثيرة على المواطن نفسه.

وأضافت "بكر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تتجه إلى دعوة وحشد كل القوى الدولية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ونبذ التصفيات العرقية التي يقوم عليها العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن المجتمع الدولي يعاني ركوداً وتضخم وارتفاع أسعار بعد الأزمة الأوكرانية والروسية، ولكن نشب العدوان الإسرائيلي والتي حشدت له أمريكا والدول الأوروبي لدعم إسرائيل، ومن ثم هذا سينتج عنه المزيد من المشكلات الاقتصادية.

ولفتت أن سعر البترول ارتفع أمس 2.5 دولار ووصل إلى 3.5 دولار حاليا، وهذا سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية ضخمة ستصيب الدول الغربية وأمريكا، وبالتالي من مصلحة هذه الدول إيقاف هذه الحرب.

الإعلامية قصواء الخلالي الأزمة الأوكرانية والروسية العدوان الإسرائيلي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المساء مع قصواء

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