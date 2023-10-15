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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

أبو العينين
أبو العينين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

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أبوالعينين: سيناء ليست مستباحة ولن نسمح بالتعدي على شبر من أرضها.. فيديو

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أبو العينين ينعى والد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العالم كله استمع خلال الأيام الماضية لعمليات التضليل والكذب؛ عندما قدموا القتلى الفلسطينيين للعالم، على أنهم قتلى إسرائيليين.

جاء ذلك، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم إذاعتها ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، والتي قال فيها: نحن أمام مخطط كبير يستهدف تجديد المخطط السابق الذي رفضه كل زعماء مصر، بما فيهم الرئيس السابق حسني مبارك، متابعا: هذا المخطط يعلمه الجميع، ولكن "هيهات هيهات".

وأوضح وكيل البرلمان، أن هذا المخطط يسعى إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط، قائلا: "ولا أعرف بأي حق يتحدثون عن النزوح إلى سيناء، ولا أعرف بأي حق في الحديث عن حقوق الإنسان.

وتوجه النائب محمد أبو العينين، بالتحية للرئيس السيسي والذي تابع في مكالمات عالمية تطورات الأوضاع، مشيدا أيضا بدور الخارجية المصرية في هذا الشأن.

وأشار أبو العينين، إلى أن المخطط الإسرائيلي تم فضحه؛ لأن مصر وسيناء لها شعب وجيش يحميها، قائلا: ولن نسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضينا، لا سيما وأن مصر نجحت في أن تخبر العالم بالحقيقة.

وأكد وكيل البرلمان، أن هذا المخطط سينهيه الشعب الفلسطيني، وسيستعيد أرضه وعرضه، موجها رسالة للفلسطينيين، "ادخلوا قراكم ومدنكم".

وحذر محمد أبو العينين، من التداعيات الاقتصادية والمشكلات؛ بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة الإعلامي أحمد موسى

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