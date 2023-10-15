أبوالعينين: سيناء ليست مستباحة ولن نسمح بالتعدي على شبر من أرضها.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستنكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مخطط الاحتلال الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قائلا: "نحن أمام مخطط كبير يستهدف تجديد المخطط السابق الذي رفضه كل زعماء مصر بما فيهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهذا المخطط يعلمه الجميع، ولكن "هيهات هيهات".



وأضاف وكيل مجلس النواب: "ولا أعرف بأي حق يتحدثون عن النزوح إلى سيناء، ولا أعرف بأي حق يتحدثون عن حقوق الإنسان..".

وتوجه أبو العينين بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تابع في مكالمات عالمية تطورات الأوضاع، مشيدا أيضا بدور الخارجية المصرية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المخطط الإسرائيلي تم فضحه، لأن مصر وسيناء لها شعب وجيش يحميها.



وشدد النائب محمد أبو العينين على أن مصر لن تسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضيها، لاسيما وأن مصر نجحت في أن تُعرّف العالم الحقيقة.

وأكد وكيل البرلمان، أن هذا المخطط سوف ينهيه الشعب الفلسطيني وسوف يستعيد أرضه وعرضه، موجها رسالة للفلسطينيين، "أدخلوا قراكم ومدنكم".

وحذر محمد أبو العينين، من التداعيات الاقتصادية والمشكلات بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.



وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العالم كله استمع خلال الأيام الماضية لعمليات التضليل والكذب عندنا قدموا القتلى الفلسطينيين للعالم أنهم قتلى إسرائيليين.



وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: "المخطط الإسرائيلي تم فضحه لأن مصر وسيناء لها شعب وجيش يحميها ولن نسمح بالتعدي على شبر من أراضيها"، لافتا: "سيناء ليست مستباحة لأي مخلوق في الدنيا".