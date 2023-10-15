أول تعليق من حسام المندوه بعد حكم منعه من خوض انتخابات الزمالك

"سأقدم طعنًا"..

أكد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك أنه سيتقدم بطعن ضد الحكم الصادر ضده بمنعه من الترشح بالانتخابات المقبلة.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" بقناة “سي بي سي”، أنه سيتوجه للتقدم بطعن ضد الحكم الصادر، مؤكدا احترامه لكافة أحكام القضاء.

وأضاف أنه يتلقى الدعم الكامل من قبل قائمته بالانتخابات المقبلة بقيادة حسين لبيب مشيرا إلى أن انتخابات الزمالك المقبلة فرصة أمام أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة متجانس ومترابط.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارها باستبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالك والمقرر إقامتها 20 أكتوبر الجاري ، بسبب الطعون المقدمة ضده خلال الفترة الماضية، والتي طالته بشكل كامل من جانب المرشحين على أمانة صندوق النادي خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي.

وتم رفض جميع الطعون المقدمة ضد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى الطعون المقدمة ضد هاني العتال أحمد سليمان على عضوية مجلس إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكان حسام المندوه قد ترشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل، ولكن بعد استبعاده سيتبقى على ذلك المنصب في السباق الانتخابي كل من: "عبد المجيد سليم، كريم عادل عبيد، خالد لطيف، محمد قدري، ومحمد الماوي".