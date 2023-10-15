عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن محاولات داخل النادي الأهلي، لاقناع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، لضم نجم منتخب مصر.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “محاولات كبيرة من بعض المسؤلين داخل الأهلي بإقناع كولر لضم عمر كمال عبد الواحد لسببين، رغبة اللعيب في الانضمام الي الأهلي، وان اللعيب فري”.

شوبير: نجم بيراميدز وقع لـ الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أسامة جلال، نجم فريق بيراميدز، وقع للنادي الأهلي قبل 3 سنوات، قبل انضمامه إلى السماوي قادما من إنبي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “ أسامة جلال وقع عقود انضمامه إلى الأهلي منذ 3 سنوات قبل انتقاله إلى بيراميدز، واللاعب كان سعيدا جدا بالانضمام إلى الأهلي”.

وأضاف: “الأهلي لم يستكمل إجراءات ضم أسامة جلال، لينضم اللاعب إلى بيراميدز، ثم تجددت المفاوضات مؤخرا لضمه لصفوف الأهلي، لكن اللاعب جدد تعاقده مؤخرا مع بيراميدز لمدة 3 سنوات والقصة خلصانة، وبالتالي اللاعب خارج الأهلي".

مصير الكرتي من التعاقد مع الأهلي 

وختم:" بالنسبة لـ وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، هناك إعجاب كبير داخل الأهلي بإمكانيات اللاعب، لكن لازم تعرف إن التعاقد مع إمام عاشور لغى فكرة التعاقد مع محمد رضا بوبو وأيضا الكرتي، كما أنه لا يزال هناك موسمين للكرتي في عقده مع بيراميدز".

الأهلى النادي الأهلي كولر مارسيل كولر منتخب مصر مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ