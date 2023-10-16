هاني برزى : أتمنى نجاح القائمة الموحدة فى الزمالك .. ولم أفرض أى شروط لحظة الترشح

أكد المهندس هانى برزى شكري المرشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك " فوق السن " فى الانتخابات المقبلة أنه يتمنى نجاح القائمة بالكامل فى الانتخابات المقبلة المقرر لها الجمعة المقبل .

وقال هانى برزى لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد أنه لم يفرض اى شروط على قائمة الزمالك الموحدة لحظة ترشحه مؤكدا أن ترشحه للزمالك شرف كبير له ولاى فرد داخل نادي الزمالك .

وقال هانى برزى أنه يتمنى نجاح القائمة بالكامل من أجل مواصلة العمل بنجاح فى ظل التوافق الكبير ولكنه فى حالة نجاح أى فرد من خارج القائمة سيتم الاستفادة من كافة العناصر .

ويحظى "هاني برزي" بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، نظرًا لكونه أحد أعضاء النادي المخلصين، الذي يساهم دائمًا في إعلاء وحل أزمات القلعة البيضاء.

أبرز المعلومات عن هاني برزي:

- حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب وهندسة التحكم من جامعة عين شمس.

- أصبح عضو لجنة إدارة نادي الزمالك في مايو ٢٠٢١.

- يمتلك 30 عامًا من الخبرة في مجال الإدارة، خاصة أنه تقلد العديد من المناصب الإدارية المرموقة خلال تاريخه.

- يمتلك خبرة كبيرة في مجال التسويق، والذي. سيساهم بخبرته في جلب المزيد من الرعاة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

-وأخيرًا، يمتلك "هاني برزي" العديد من الأفكار الإدارية الهامة والتي ستكون بمثابة حل فوري لنادي الزمالك.