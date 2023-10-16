قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الجبن القريش.



طريقة عمل الجبن القريش:

المكونات

2 كيلو لبن.

نص فنجان خل.

خطوات التحضير

في وعاء مناسب ضعي اللبن فوق البوتاجاز حتى يصبح دافئا دون أن يصل إلى درجة الغليان ثم أضيفي إليه اللبن وقلبيه حتى يتحول الى رائب بعد أن يضاف إليه الخل، ضعي الجبن المتخثر على مصفى بعد أن تبطينها بجزء من الشاش الأبيض ثم ضعيها على بولة عميقة إلى أن يتساقط منها الشرش من قطع الجبن.

اطبقي أطراف الشاشة على الجبن المتخثر واتركيه لمدة يوم بأكمله داخل البراد في حال كان الجو حار ومن الممكن خلال فصل الشتاء الاحتفاظ بها في الخارج، وهذا هو الوقت المفضل تحضير الجبنة الفلاحي بعد أن تمر ليلة تلاحظين أنه بدأ يتكون ويتماسك داخل قطع الشاش دون أن يكون بداخله ماء.

قطعيه إلى قطع مربعة بحجم متوسط واحفظيها في علبة مغلقة بعد أن تغلفيها بكيس نايلون ثم احتفظ بالجبنة فترة تصل الى سبع ايام في الثلاجة حتى لا يصبح طعمها غير جيد وغير قابل للأكل.

الجبنه القريش بالمنفحة..

مكونات

4 كيلو لبن.

على كل كيلو ملعقة كبيرة خل.

ذرة ملح لضبط الطعم.

طريقة التحضير

في هذه الطريقة يتم غلي اللبن في وعاء مناسب ثم إضافة الملح والخل اليه بعد ان يرفع عن النار ويتم تغطيته ثم إدخاله الى فرن بارد حتى يتخمر ويتم ترك حوالي ساعتين حتى تنفصل عنه طبقة الجبن ويظل السائل في قاع البولية.



خذي تلك الطبقة السميكة في مصفاة ضيقة على أن تضعي بها شاشة نظيفة في الأرضية ثم ضعي فوق قطع الجبن شاشة اخرى وضعي فوقها تثبيت أي أداة ثقيله اتركيها حوالي سبع ساعات حتى يتم تصفية الشرش منها ثم خذي قطع الجبن وضعيها في علبه ثم ادخليها البراد، حتى تتمكني من حفظ الجبن لفترة أطول أضيفي إليها الشرس المخلوط بالملح بعد رصها في العلب وادخليها الثلاجة.