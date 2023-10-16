أقوى تخفيضات في 2023 على موبايلات الـ iPhone .. الشراء من هنا

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية موسم البيع الاحتفالي السنوي في الهند اعتبارًا من اليوم وتعد الهند من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، و تقدم آبل حاليا خصومات وعروضًا على مجموعة من المنتجات بما في ذلك أجهزة iPhone و iPad و Mac و AirPods وغيرها الكثير.

أحد أبرز ما يميز البيع هو الخصم الفوري الذي يصل إلى 10000 روبية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري ) على الأجهزة المختلفة باستخدام بطاقات الائتمان من بنك HDFC.



فيمكن للعملاء الاستفادة من خصومات تصل إلى 6000 روبية (أي ما يعادل 2220 جنيها مصريا ) على iPhone 15 Pro و Pro Max، و 5000 روبية (أي ما يعادل 1850 جنيه مصري ) على iPhone 15 و 15 Plus، و 4000 روبية (أي ما يعادل 1480 جنيها مصريا ) على iPhone 14 و iPhone 14 Plus. هناك أيضًا خصومات على أجهزة iPhone من الجيل الأقدم، مثل iPhone 13 و iPhone SE (الجيل الثالث).

كما أن هناك أيضًا عروض استبدال جذابة متاحة، حيث تختلف قيمة الجهاز المستبدل حسب الطراز. على سبيل المثال، تقدم Apple قيمة استبدال تصل إلى 67800 روبية (أي ما يعادل 25 ألف جنيه تقريبا) ل iPhone 14 Pro Max الرائدة في العام الماضي، بينما يحصل iPhone 13 على قيمة استبدال تصل إلى 38200 روبية (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري تقريبا).

تعتبر أجهزة MacBook متوفرى أيضًا للبيع، مع توفر طرازات MacBook Air M2 13 بوصة و 15 بوصة، و MacBook Pro 13 بوصة و 14 بوصة و 16 بوصة، و Mac Studio بخصم قدره 10000 روبية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري ) باستخدام بطاقة ائتمان من بنك HDFC.

وبالمثل، يمكن للعملاء الحصول على Apple HomePod و AirPods Pro بخصم يصل إلى 2000 روبية (أي خصم يعادل 740 جنيها مصريا ) ببطاقة HDFC Bank. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء الذين يشترون هذه الأجهزة أيضًا على 6 أشهر من اشتراك Apple Music مع الشراء.

أخيرًا وليس آخرًا، تقدم Apple أيضًا خيارات EMI بدون تكلفة لمدة تصل إلى ستة أشهر على جميع عمليات الشراء. يمكنك معرفة المزيد عن البيع من الموقع الرسمي لشركة Apple.