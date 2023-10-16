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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم 16 أكتوبر 2023|فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استعرضت الإعلامية نهاد سمير  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.52 جنيه للبيع، و 32.41 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.58 جنيه للبيع، و37.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.14  جنيه للبيع، و99.79 جنيه للشراء .

جنيه الدولار العملات العربية والاجنبية الدولار الأمريكى الجنيه الاسترليني

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