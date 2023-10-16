بعد استقرار لمدة 7 أشهر.. أعرف سعر الدولار في مصر

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات.

وفيما يلي ننشر سعر الدولارالأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 أكتوبر2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول،قناة السويس )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

ثبت البنك المركــزي في اجتماعه الأخير، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ،وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الفائدة الأمريكية

و أبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.