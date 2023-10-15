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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-10-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-102-2023؛ في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ  4 شهور علي الأقل.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

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وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".


وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، الإسكندرية،كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي،الكويت الوطني".

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر ثاني أعلي سعر دولار نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.9 جنيه للبيع في ميد بنك.

وأوقفت البنوك بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية في ظل العمل على توفير العملة، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر، البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

إيقاف بطاقات الخصم المباشر

وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).

ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، فيما حدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.

وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.

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