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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحركات جديدة في سوق الذهب.. سعر الدولار اليوم وأخر مستجدات الطقس.. أخبار تهمك

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

قدم موقع صدى البلد  مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 15-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 

نشاط للرياح.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15-10-2023

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، فيما يسود طقس حار نهارا، اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد


العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 22
الإسكندرية 26  - 21
الإسماعيلية 30 - 20
الغردقة 32 -24
أسوان 34 - 23
سوهاج 31 -21
المنيا 30- 18

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 15-10-2023

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18720 جنيه.

 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

استعرضت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:


سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.85 جنيه للبيع، و 32.74 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.10  جنيه للبيع، و99.76 جنيه للشراء .

سعر الدولار والعملات الأجنبية الأرصاد درجات الحرارة القاهرة

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